Запорожье, Украина, 25 августа, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Остановка Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за обстрелов со стороны киевских боевиков нарушит энергетический баланс, что, в свою очередь, чревато срывом поставок электроэнергии в страны Евросоюза. Об этом 24 августа рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

Как пояснил Рогов, в случае остановки ЗАЭС из-за постоянных обстрелов территории станции киевскими террористами энергетический баланс будет нарушен, и это сразу отразится на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Киевский режим будет вынужден импортировать электроэнергию, вместо её экспорта, как это происходит сейчас.

Кроме того, Рогов отметил, что Киев тратит на военные расходы до 60% бюджета, но в случае остановки ЗАЭС киевскому режиму не хватит средств для покрытия текущих расходов, в том числе на закупку электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотографии, свидетельствующие об обстрелах Запорожской АЭС со стороны киевских боевиков.