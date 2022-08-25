Тегеран, 25 августа, 2022, 06:48 — ИА Регнум. 24 августа представитель министерства иностранных дел ИранаНасер Канани заявил, что Тегеран в настоящее время изучает ответы США, полученные через координатора ЕС. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Канани заявил, что ответ правительства США на комментарии Исламской Республики Иран по урегулированию оставшихся вопросов на переговорах об отмене санкций был получен Тегераном через европейского координатора.

Он указал на начало подробного обзора мнений американской стороны, при этом Исламская Республика Иран сообщит Координатору о своей позиции после завершения анализа.

На последнем раунде переговоров, состоявшемся ранее в августе, Европейский союз представил предложения, направленные на возрождение СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий).

Официальные лица Ирана вновь заявили, что страна серьезно настроена на достижение прочного, хорошего и долгосрочного соглашения, которое будет полностью соответствовать требованиям Исламской Республики.