Тегеран, , 06:49 — REGNUM 24 августа официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани решительно осудил продолжающуюся агрессию американских военных против сирийцев и инфраструктуры как нарушение их суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Ссылаясь на нынешнюю военную агрессию США против сирийцев, Канани назвал такую агрессию актом терроризма в отношении народных групп и боевиков, выступающих против оккупации.

«Продолжающееся присутствие американских войск в некоторых районах Сирии противоречит международному праву, нарушает ее национальный суверенитет и считается оккупацией. Соответственно, американские силы должны немедленно покинуть Сирию и прекратить разграбление ее нефтяных и зерновых богатств», — отметил он.

Назвав заявление о борьбе с терроризмом просто предлогом для продолжения оккупации, Канани подчеркнул, что признание официальных лиц США о создании ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) самими Соединёнными Штатами еще не стерлось из общественного мнения в регионе.