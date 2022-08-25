Тегеран, , 06:50 — REGNUM 24 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отбыл из Мали в Танзанию. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Хосейн Амир Абдоллахиан, прибывший ранее в столицу Мали, сделал заявление на совместной пресс-конференции со своим малийским коллегой Абдулаем Диопом, отметив:

«Африканский континент имеет особое значение для Исламской Республики Иран. Президент Ибрагим Раиси уделяет приоритетное внимание установлению прочных связей с африканскими странами, включая Мали».

Министр иностранных дел подчеркнул, что Иран выступает за расширение экономических связей с Мали, полагаясь на постоянные усилия иранской и малийской групп технических специалистов, которые изучают различные вопросы, направленные на поиск наилучших областей для двустороннего сотрудничества.

«Сегодня мы находимся в Мали вместе с нашими коллегами из министерства иностранных дел и экономической командой из Ирана. Также утром у нас состоялась конструктивная встреча с официальными лицами этой страны», — сообщил он.

Амир Абдоллахиан заявил, что он рад начать свое африканское турне с визита в Мали, утверждая, что экономические связи двух стран уходят корнями в далекое прошлое, причем Иран готов и серьезно желает максимально расширить эти отношения.