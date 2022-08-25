Москва, , 06:27 — REGNUM Мальдивские острова являются наиболее популярными в Индийском океане среди российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Мальдивы Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что около 60-65% российских туристов среди островов Индийского океана предпочитают Мальдивы. С ними пытаются конкурировать Сейшельские острова (около 25-30% туристов), а также Маврикий, на которых приходится около 5-10% бронировании.

В АТОР отмечают, что популярности Мальдивских островов могло поспособствовать наличие прямых авиарейсов в Мале. На Мальдивах, по данным за 17 августа, в 2022 году уже побывали более 114 тыс. российских путешественников. При этом Сейшелы посетили лишь 18 тыс. туристов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил о заинтересованности королевства в российских туристах. По его словам, Таиланд рассматривает возможность возобновления прямых авиарейсов с российской территории.