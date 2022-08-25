Благовещенск, 25 августа, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Глава Благовещенска Олег Имамеев высказал претензии подрядчикам после того, как проверил благоустройство дворов, выполненное в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В своём телеграм-канале мэр привёл пример, как после ремонтов остаются недоделки.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги проверил ход работ по ремонту дорог и дворов

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Так, по одному из адресов облагородили двор и тротуар, но остался разбитым асфальт при въезде и сохранилась парковка в центре двора.

«Причина — они на стыке границ участков. Все, что относится к дому — сделано, а что примыкает — нет. По закону все верно, с точки зрения жителей — полный бред. И это проблема не только этого адреса», — отметил Олег Имамеев.

Он поручил синхронизировать работы по разным программам и заранее учитывать такие моменты, чтобы избежать подобных ситуаций. Всего в Благовещенске идёт ремонт 14 дворов по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Как сообщало ИА REGNUM, по программе «1000 дворов» в Амурской области намерены улучшить за лето 2022 года состояние 105 дворов.