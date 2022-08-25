Тегеран, 25 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Иран завоевал золотую медаль в смешанной команде по стрельбе из пневматического пистолета на чемпионате мира по параспорту (WSPS). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 24 августа.

Af.mil Стрельба

ИранцыМохаммад Реза Миршафии иНасрин Шахи соревновались в смешанном командном зачете по стрельбе из пневматического пистолета P6 на 10 метров.

Чемпионат мира по параспорту по стрельбе (WSPS) проводится в Чангвоне (Южная Корея) 15−26 августа 2022 года. Соревнование знаменует собой первое многолетнее соглашение о параспорте по стрельбе и проводится на стрельбище чемпионата мира ISSF 2018 года.

Иран на соревнованиях представляют женщины-стрелки Насрин Шахи, Фаеза Ахмади, Захра Голамзаде, Махса Хади Мохаммади, Рогия Шоджаи, Саре Джаванмарди и Мобина Мослеми, а также мужчины-стрелки Мостафа Хадем, Мохаммад Реза Амини и Мохаммад Реза Миршафии.

Между тем ранее два иранских спортсменаСаре Джаванмарди и Насрин Шахи завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате мира по стрельбе из лука 2022 года, который проходит в Чханвоне.