Берлин, , 06:25 — REGNUM «Безысходность» якобы подтолкнула бывшего посла киевского режима в Берлине Андрея Мельника назвать канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Об этом экс-представитель Киева заявил в эфире телеканала Welt.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov.ua

В середине апреля киевское руководство отказало в визите президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ на это Шольц сообщил, что не собирается посещать Киев, после чего Мельник заявил журналистам, что «играть обиженную ливерную колбасу кажется не очень государственным поведением».

Экс-посол использовал немецкий фразеологизм beleidigte Leberwurst zu spielen, обозначающий обидевшегося без серьезного повода. Мельник утверждает, что его охватило отчаяние из-за постоянных отговорок Берлина по поводу отказа совершать поездки в Киев.

Бывший представитель киевского режима признал, что его слова могли быть «не очень дипломатичны». Он добавил, что, говоря так о Шольце, хотел «донести серьезность ситуации» до жителей Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля глава киевского режима Владимир Зеленский освободил от должности четырех послов Киева, включая и Андрея Мельника. 14 августа бывший посол в очередной раз подверг критике правительство ФРГ за нерешительность в вопросе поставок вооружений Киеву. 22 августа Мельник заявил, что покинет территорию Германии 14 октября.

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