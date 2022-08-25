Тегеран, , 06:51 — REGNUM 24 августа командующий совместными учениями беспилотных летательных аппаратов армии Ирана заявил, что беспилотники имеют значительный статус в повышении боевой мощи вооруженных сил. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Беспилотник Columna de Razta

Контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил в первый день учений иранской армии Join drone, что вооруженные силы Ирана располагают необходимым оборудованием, однако они должны идти в ногу с новейшими технологиями.

Сайяри отметил эффективность беспилотных летательных аппаратов как новое явление в недавних войнах, упомянув об использовании беспилотных летательных аппаратов в армяно-азербайджанской войне 2021 года.

По словам Сайяри, многие из беспилотных летательных аппаратов, участвовавших в текущих учениях, были разработаны и произведены в Иране с нуля и переданы на аутсорсинг министерству обороны или наукоемким компаниям для массового производства.

Он подчеркнул, что безопасность страны и региона должна обеспечиваться внутри страны, отметив, что заимствованная безопасность ничего не стоит, имея в виду присутствие внерегиональных сил на Ближнем Востоке.