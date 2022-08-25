Тегеран, , 06:52 — REGNUM 24 августа вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что у израильского режима есть психологические и террористические планы по уничтожению ядерной деятельности Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Эслами сделал это заявление в кулуарах заседания кабинета министров, отметив, что Исламская Республика Иран действует в соответствии с международными принципами МАГАТЭ.

Он заявил, что Тегеран всегда действовал в соответствии с международными правилами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и привержен ДНЯО, а также гарантиям МАГАТЭ.

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отметил, что обвинения выдвигаются в большей степени израильским режимом, причем Израиль выдвигает подобные обвинения непрерывно в течение последних 20 лет.