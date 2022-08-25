Тегеран, 25 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. 24 августа президент ИранаИбрагим Раиси заявил, что долг действующего правительства — поддерживать иранскую элиту. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальное интернет-представительство президента России Эбрахим Раиси

Выступая на заседании попечительского совета Фонда национальных элит Ирана, президент отметил, что вопрос об элите страны и ее поддержке беспокоит его администрацию.

Раиси подчеркнул, что правительство не должно позволять санкциям и финансовым проблемам отвлекать элиту от научных исследований. Он посоветовал Национальному фонду элит использовать другие механизмы, помимо олимпиад, для выявления и последующей поддержки иранских ученых в стране, а также призвал правительственные ведомства нанимать профессоров для повышения эффективности компаний.

«Глобальное высокомерие, которое разграбило богатства и ресурсы других стран, сегодня сосредоточено на привлечении элит этих государств», — заявил Раиси.