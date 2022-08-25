Тегеран, 25 августа, 2022, 06:53 — ИА Регнум. 24 августа посол Ирана в Москве объявил о первом в истории обмене риалов и рублей между Исламской Республикой и Россией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Обмен валют произошел через российский бизнес-банк», — сказал Казем Джалали на встрече, состоявшейся в Москве с промышленными специалистами, присутствующими на выставке MIMS Automobility Moscow (Международная выставка автомобильных запчастей, компонентов, оборудования и продуктов для обслуживания автомобилей).

«Поскольку нынешнее правительство Ирана, вступившее в должность год назад, стремится развивать сотрудничество с соседями, Исламская Республика уделяет особое внимание России», — подчеркнул Джалали.

Он заявил, что российские и иностранные участники MIMS Automobility были удивлены, когда увидели промышленные возможности Ирана, представленные на выставке.

Международная выставка автомобильных запчастей, комплектующих, оборудования и продуктов для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility Moscow стартовала в российской столице 22 августа и продлится четыре дня. В мероприятии приняли участие около 600 компаний из 18 стран.