Москва, 25 августа, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Ретейлеры из Ирана, Китая и Турции крайне заинтересованы в развитии своего бизнеса в России и готовятся выйти на российский рынок в ближайшее время. Об этом рассказал 24 августа президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в беседе с РИА Новости.

sdnet01 Одежда

Караваев пояснил, что уход ряда игроков из западных стран освободил ниши для новых брендов в сфере одежды, обуви и товаров для дома. категории таких товаров остались открыты для новых игроков, особенно это касается сегмента «масс-маркета». В частности, в развитии своего бизнеса в России заинтересованы ретейлеры из Турции, Ирана и Китая, уже сейчас они готовятся выйти на российский рынок.

Кроме того, Караваев отметил, что у мультиформатных игроков, как, например, индийский холдинг Reliance, представляющий как универмаги с огромным ассортиментом товаров, так и непродовольственную розницу, есть хорошие перспективы на российском рынке.

«Индийский рынок отличается высоким качеством текстильных изделий, обуви, бакалейных товаров, вдобавок у российских потребителей сегодня высокий интерес к новинкам», — пояснил глава АКОРТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Coca-Сola представила новые бренды напитков, созданные взамен Sprite и Fanta специально для России.