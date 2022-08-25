Посёлок городского типа Нижний Бестях, Якутия, , 06:06 — REGNUM Из посёлка возле Якутска в столицу Амурской области начнут ходить пассажирские поезда. Люди также смогут продолжить путь в Хабаровск, Владивосток и Иркутск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Поезд Neu-Zwei

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«Расширение географии маршрутов безусловно сказывается к повышению уровня транспортной мобильности населения и качества его обслуживания», — отметили в правительстве республики.

Там констатировали рост пассажиропотока в Якутии в разы с 2019 года, когда было запущено движение по участку железной дороги до станции «Нижний Бестях» возле Якутска. Жители Дальнего Востока активно пользуются железнодорожным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году было закреплено документами намерение прокладывать железнодорожную ветку из Нижнего Бестяха в Магадан. Для неё выбирают место, один из приоритетных вариантов — вдоль федеральной автодороги «Колыма».