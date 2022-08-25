Пекин, 25 августа, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Циркуляр с призывом к партийным организациям всех уровней и вооруженным силам страны провести тщательное и углубленное изучение новой книги о взглядах Си Цзиньпина на укрепление вооруженных сил был издан в Китае, сообщает 25 августа газета China Daily.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Циркуляр был совместно выпущен Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Отделом политической работы Центрального военного совета КНР.

Книга иллюстрирует размышления китайского лидера в формате вопросов и ответов. В циркуляре отмечается, что он предоставляет читателям панорамный и системный взгляд на значение, научную систему, богатые коннотации и практические требования к мышлению. Книга служит важным материалом для чтения для офицеров, солдат, чиновников и широкой общественности в целях улучшения их понимания и мышления.

Партийные организации на всех уровнях должны изучить и использовать книгу, чтобы помочь членам партии, должностным лицам и широкой общественности улучшить свое понимание ситуации.

Все уровни вооруженных сил должны организовать военнослужащих для чтения книги и изучения её содержания, говорится в циркуляре. Ведущие должностные лица должны взять на себя ведущую роль в изучении книги и подать хороший пример другим в этом отношении.