Екатеринбург, 25 августа, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Задержанному бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману 25 августа изберут меру пресечения. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее в СМИ проходила информация о том, что его этапируют в Москву и там проведут с ним следственные действия. Но затем защита блогера заявила, что он останется в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзмана задержали 24 августа. За дискредитацию российской армии ему грозит три года лишения свободы.