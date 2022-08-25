Геленджик, Краснодарский край, 25 августа 2022, 05:54 — REGNUM Лесной пожар, охвативший площадь 1,2 гектара в районе города Геленджик Краснодарского края, удалось потушить. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе регионального лесопожарного центра.
Возгорание началась рядом с селом Марьина Роща и быстро распространилось на 0,8 гектара. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа российский президент Владимир Путин провел совещание о ликвидации природных пожаров в ряде регионов России.
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