Пекин, , 05:51 — REGNUM Книга, иллюстрирующая размышления китайского Си Цзиньпина об укреплении вооруженных сил, была совместно опубликована в Китае, сообщает 25 августа газета China Daily.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Книга издана издательство Народно-освободительной армии и Народным издательством Китая. Она иллюстрирует размышления в форме вопросов и ответов, обращенных к председателю КНР, председателю ЦК КПК и председателю Центрального военного совета КНР Си Цзиньпину. Она, состоит из 63 вопросов по 16 темам.

Это дает читателям панорамный и системный взгляд лидера страны на значение, научную систему, богатые коннотации и практические требования мышления касательно вооруженных сил страны.