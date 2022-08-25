Пекин, 25 августа, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Книга, иллюстрирующая размышления китайского лидера Си Цзиньпина об укреплении вооруженных сил, была совместно опубликована в Китае двумя издательствами, сообщает 25 августа газета China Daily.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Книга опубликована издательством Народно-освободительной армии и Народным издательством Китая. Она иллюстрирует размышления в форме вопросов и ответов, обращенных к председателю КНР, председателю ЦК КПК и председателю Центрального военного совета КНР Си Цзиньпину. Она состоит из 63 вопросов по 16 темам.

Это дает читателям панорамный и системный взгляд лидера страны на значение, научную систему, богатые коннотации и практические требования мышления касательно вооруженных сил страны.