Вашингтон, 25 августа, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Заявления Госдепа США о якобы нелегитимности трибунала над киевскими нацистами и бандеровцами в Мариуполе являются безосновательными и бессмысленными. Об этом говорится в официальном заявлении посольства России в Вашингтоне.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Дипломаты указали, что трибунал должен установить справедливость в отношении военных преступников и бандеровцев из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По их словам, США очень боятся предания огласке фактов, свидетельствующих о военных преступлениях этих боевиков.

«Международный трибунал в Мариуполе способен пролить свет на истинную сущность киевского режима, из которого США старательно создают светлый и героический образ. Американские граждане наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и [бывш. УССР]», — указали дипломаты.

В посольстве России подчеркнули, что Москва в полной мере соблюдает Женевские конвенции и обеспечивает гуманные условия содержания киевских боевиков, попавших в плен. При этом дипломаты вновь обратили внимание на факты бесчеловечного отношения к российским военнопленным со стороны киевского режима. Кроме того, дипломаты напомнили, что трибунал проводит Донецкая Народная Республика, являющаяся самостоятельным государством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США назвал якобы нелегитимным трибунал над нацистскими преступниками в Мариуполе. Также Вашингтон обвинил Россию в якобы нарушении Женевских конвенций.