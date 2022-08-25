Москва, , 05:51 — REGNUM В четверг, 25 августа, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха до +32… +34 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Жара в Москве. Парк Горького Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 26 августа в столице переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +16… +18 °C.

Ветер южный 5−10 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +30… +35 °C днём. Ночью — +13… +18 °C.

В пятницу, 26 августа, днём в столице ожидается +31… +33 °C, по области +29… +34 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Москвы по 29 августа сохранится сильная жара.

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