Южно-Сахалинск, , 05:43 — REGNUM На Сахалине транспортная прокуратура направила для рассмотрения по существу в суд уголовное дело в отношении 42-летнего старшего помощника капитана судна. Его обвинили в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина свою вину полностью признал и раскаялся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Суд Kentucky.com

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Выяснилось, что старпом проявил преступное легкомыслие и разрешил разместить на палубе буксира 60 бочек с нефтепродуктами. При этом судно не имело леерных ограждений и не было предназначено для перевозки грузов. Матрос, которого он привлек к погрузке, не был ознакомлен с инструкцией по технике безопасности и работал без спасательного жилета. Грузом его вытолкнуло за борт и он утонул.

Как сообщало ИА REGNUM, Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура в Хабаровском крае проводит проверку по факту срыва с якоря несамоходных барж с людьми на борту.