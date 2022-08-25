Тбилиси, 25 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Тбилиси на проспекте Руставели прошёл митинг в честь «дня независимости» бывш. УССР, сообщает 24 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM В бывш. УССР

«[Население бывш. УССР] отмечает 31-ю годовщину независимости своей страны самоотверженной борьбой с агрессором — это уникальный случай, когда весь цивилизованный мир объединяется вокруг [населения бывш. УССР]», — сказал бывший депутат парламента, один из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе.

По мнению же депутата Хатии Деканоидзе из «Единого национального движения», политика, проводимая грузинским правительством, зашла в полный тупик.

«К сожалению, мы видим не только политику кокетства грузинского правительства с Россией, но и то, что Грузия зашла в серьезнейший тупик, когда позиция нашего правительства в отношении [киевского режима] была и остается позорной, когда Грузия упустила важнейший геополитический шанс, когда грузинское правительство развалило Ассоциированную тройку и когда Грузия не является одним из самых важных надежных стратегических партнеров для [киевского режима] в направлении пояса безопасности от Чёрного моря до Балтийского моря», — сказала Деканоидзе.

Напомним, что отношения грузинского правительства с киевским режимом в последнее время носят весьма напряжённый характер.