Москва, 25 августа, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Доставка корреспонденции в отдалённые районы страны может осуществляться с помощью дронов-курьеров. Такой прогноз сделал замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев в беседе с РИА Новости.

Беспилотник

Специалист отметил, что внедрение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в повседневную жизнь идёт довольно быстрыми темпами, так что можно ожидать в ближайшие пять-шесть лет использования дронов в качестве курьеров.

Как уточнил Шнырёв, маловероятно, что доставка корреспонденции будет осуществляться непосредственно адресату, например, на балкон. Такую доставку осуществить технически сложно и опасно, а в местах с хорошо развитым автотранспортом ещё и неоправданно. Беспилотники будут доставлять почту до отделений связи и в отдельных случаях до адресатов в труднодоступные или удалённые районы.

По мнению специалиста, доставка корреспонденции с помощью БПЛА может начаться уже в 2030 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале испытаний использования беспилотников в Бельгии для доставки образцов человеческих тканей.