Токио, 25 августа, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» решило руководство японской корпорации Mitsubishi. Об этом со ссылкой на источники 25 августа сообщает газета Nikkei.

Gazprom. ru Производственный комплекс «Пригородное» проекта «Сахалин-2»

До конца августа Mitsubishi уведомит о своём решении нового российского оператора проекта.

Участвующие в проекте «Сахалин-2» японские корпорации Mitsui и Mitsubishi имеют в нём 12,5% и 10% соответственно. На Россию приходится 8,8% всего японского импорта сжиженного природного газа, практически весь он идёт с «Сахалина-2».

Ранее стало известно о намерении японской корпорации Mitsui сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», а также о заключении контрактов на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта «Сахалин-2» первыми двумя японскими компаниями (из восьми). Для японских компаний закупочные цены и условия поставок были сохранены прежними.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии в очередной раз подтвердили важность сохранения участия в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2» для энергобезопасности страны.