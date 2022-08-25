Пекин, , 05:30 — REGNUM Китай пообещал принять меры по борьбе с нарушениями в секторе фотоэлектрической энергии, чтобы сдержать рост цен, согласно руководству, сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

Солнечные панели

В последнее время в нескольких звеньях фотоэлектрической отрасли наблюдались волатильные колебания цен, что привело к незаконной деятельности, такой как накопительство с целью получения прибыли, говорится в руководстве, совместно опубликованном тремя правительственными органами, включая Министерство промышленности и информационных технологий Китая.

Соответствующим ведомствам настоятельно рекомендуется ужесточить надзор, говорится в руководстве. Незаконная деятельность, такая как завышение цен, монополии, а также производство и продажа поддельных и некачественных продуктов, будет подвергаться жесткому пресечению.

Руководство также призывает предприятия ускорить разработку и модернизацию технологий, чтобы лучше удовлетворять рыночный спрос, в рамках усилий по содействию качественному развитию отрасли.

Согласно данным, в первой половине этого года фотоэлектрический сектор Китая продемонстрировал уверенный рост, при этом основные звенья промышленной цепочки продемонстрировали темпы роста в годовом исчислении более чем на 45%.