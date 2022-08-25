Харбин, Китай, , 05:27 — REGNUM Строительство Западного вокзала Ичунь, самой северной высокоскоростной железнодорожной станции Китая, официально началось 24 августа в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Скоростной поезд. Китай

По данным China Railway Harbin Bureau Group Co., Ltd., общая площадь станции составляет 19 985 квадратных метров, и она может вместить до 1500 пассажиров единовременно.

Станция находится на участке Тяньли — Ичунь высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей столицу провинции город Харбин с городом Ичунь. Этот участок, самая северная высокоскоростная железная дорога, строящаяся в настоящее время в Китае, имеет общую протяженность 111,4 км и проектную максимальную скорость 250 км/ч.

Вдоль участка имеются очаговые зоны вечной мерзлоты, в то время как слой вечной мерзлоты на строительной площадке Западной станции Ичунь имеет толщину 2,9 метра, что приводит к плохой устойчивости и большим трудностям при ее строительстве.

Чтобы решить эту проблему, компания China Railway Construction Group Co., Ltd. и команда под руководством профессора Харбинского технологического института Лин Сяньчжана внедрили новые технологии для укрепления грунта и, таким образом, предотвращения и контроля повреждений от вечной мерзлоты.

После завершения строительства всей железнодорожной линии, поездка по скоростной железной дороге между Харбином и Ичунем займет около двух часов. В настоящее время поездка на поезде между этими двумя городами занимает семь часов.