Сенаки, 25 августа 2022, 13:12 — REGNUM В крупной автомобильной аварии, произошедшей в Ульяновской области, погиб гражданин Грузии, сообщает 24 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

На месте ДТП. Ульяновская область
На месте ДТП. Ульяновская область
Sledcom.ru

Погибшим оказался уроженец западногрузинского города Сенаки Темур Курашвили. Курашвили в последние годы проживал в России. Он скончался прямо на месте происшествия. В данный момент семья Курашвили занимается перевозкой его тела на родину, в Грузию.

Напомним, что 21 августа в результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на территории Ульяновской области погибло 16 человек.