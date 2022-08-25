Сенаки, Грузия, 25 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В крупной автомобильной аварии, произошедшей в Ульяновской области, погиб гражданин Грузии, сообщает 24 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Sledcom.ru На месте ДТП. Ульяновская область

Погибшим оказался уроженец западногрузинского города Сенаки Темур Курашвили. Курашвили в последние годы проживал в России. Он скончался прямо на месте происшествия. В данный момент семья Курашвили занимается перевозкой его тела на родину, в Грузию.

Напомним, что 21 августа в результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на территории Ульяновской области погибло 16 человек.