Якутск, 25 августа, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Невозможен проезд транспорта по участку автодороги «Амга» в Усть-Майском районе Якутии из-за размыва. Причиной ЧП в министерстве транспорта Якутии назвали лесные пожары в 2021 и 2022 годах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Pesotsky Размытая дорога

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Дорога испорчена на участках возле рек Беска, Юр и Бриндакит, они вышли из берегов. Размыты подходы к мосту через реку Аллах-Юнь возле посёлка Солнечный. Глубину повреждений определить невозможно, а длина размыва увеличивается. Уровень воды в реке на метр выше неблагоприятной отметки.

«Повышение уровня воды произошло вследствие лесных пожаров, произошедших в 2021 и 2022 годах, на территории Усть-Майского района, что существенно увеличило площадь водосбора рек, а также дополнительно усугубили прошедшие обильные осадки», — отметили в минтрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле из-за обильных осадков перестала функционировать автодорога в село Харбалах Таттинского района Якутии. Проезд по ней был запрещён.