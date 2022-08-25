Гонконг, Китай, , 05:22 — REGNUM Гонконгская компания Peak Tramways Company Limited объявила, что ее трамвай Пик-трам шестого поколения будет официально введен в эксплуатацию уже 27 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Гонконг

Пик-трам пятого поколения официально прекратил свою эксплуатацию еще в июне 2021 года в связи с проектом модернизации. Трамвай шестого поколения имеет длину пути 1278 метров и вмещает 210 пассажиров, по сравнению со 120 в предыдущем поколении. Трамвайные вагоны окрашены в зеленый цвет, фирменный цвет Пик-трам.

Проект модернизации трамвайных вагонов включал замену всех транспортных средств, систем управления и сигнализации, канатных и рельсовых путей. Модернизированные трамвайные вагоны предлагают множество комплексных улучшений, в том числе увеличенное внутреннее пространство и значительно улучшенный доступ для людей с ограниченными возможностями.

Генеральный директор Peak Complex Мэй Цанг сказала, что проект модернизации трамваем обошелся почти в 800 млн гонконгских долларов ($101 млн), в то время как Центральная конечная станция была модернизирована, чтобы обеспечить зоны ожидания, вмещающие до 1300 человек.

Открытый в 1888 году Пик-трам является одним из старейших и самых известных фуникулеров в мире. Ежедневно перевозя пассажиров между Центральным деловым районом Гонконга и пиком Виктория, Пик-трам останавливается у торгово-развлекательного комплекса Peak Tower и является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Гонконга.