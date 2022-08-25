Владивосток, , 05:19 — REGNUM В ходе лососевой путины из Владивостока по железной дороге еженедельно отправляют в регионы России 14-16 тыс. тонн рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росрыболовстве.

Лосось Иван Шилов © ИА REGNUM

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Загрузка холодильников рыбой в столице Приморья составляет 64%. Ожидается подход ещё 26 судов с 17 тыс. тонн продукции из лосося.

«В связи с начинающимся первым «насыщением» внутреннего рынка неркой и горбушей на специализированных складах Приморья основные трейдеры приступили к формированию предварительных запасов», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье и на Колыме в ходе путины снизились объёмы вылова лососей, в сравнении с предыдущим нерестовым годом — 2020. На Сахалине, Чукотке и в Хабаровском крае рыбы добыто больше.