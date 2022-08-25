Москва, , 07:20 — REGNUM Ежегодная акция «Ночь кино» состоится в Москве 27 августа. Об этом 25 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие пройдет в городе в седьмой раз. В рамках него все желающие смогут посетить бесплатные показы отечественных и зарубежных фильмов. Сеансы пройдут с 12:00 дня до 01:00.

«В этом году основную программу культурной акции «Ночь кино» посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. Всего к акции присоединятся больше 120 площадок, в том числе парки. Там можно будет послушать лекции, посмотреть игровые и документальные ленты», — сказала Сергунина.

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