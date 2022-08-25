Пекин, , 05:15 — REGNUM Китай добился заметных результатов в защите культурных реликвий за последние 10 лет и способствовал творческому преобразованию и развитию прекрасной традиционной китайской культуры, сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

Китай. Дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

К концу 2021 года насчитывалось 108 млн единиц (комплектов) государственных движимых культурных реликвий и около 767 000 недвижимых. Общее число объектов всемирного наследия в Китае достигло 56, заняв второе место в мире, сообщил замминистра культуры и туризма Китая Жао Цюань.

Неуклонный прогресс был также достигнут в защите нематериального культурного наследия для передачи китайской культуры. На сегодняшний день Китай может похвастаться 42 объектами нематериального культурного наследия, включенными в списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, занимая первое место в мире.