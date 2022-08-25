Порт-Вила, , 05:14 — REGNUM Вблизи восточного побережья острова Танну, принадлежащего тихоокеанскому государству Вануату, 25 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

Вануату TUBS

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в море Фиджи в 50 километрах к юго-западу от населённого пункта Ленакел (1,5 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 46 километров.

Угроза цунами не объявлялась, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе китайской провинции Сычуань и города центрального подчинения Чунцин 25 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6.

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