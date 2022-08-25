Кейптаун, 25 августа, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Тушу четырёхметрового гигантского морского кальмара вынесло на пляж в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом 24 августа сообщает новостной портал Metro.

Фото предоставлено издательством «Манн, Иванов и Фербер» «... И теперь этот огромный кальмар хочет нам отомстить!»

Морского головоногого моллюска обнаружили местные жители на пляже Скарборо в Кейптауне, в Западно-Капской провинции страны. Исследователи предполагают, что это Architeuthis dux, или гигантский кальмар, разновидность глубоководных кальмаров. Именно такой морской обитатель, как предполагается, был прототипом в морских легендах о гигантском чудовище Кракене, топившем корабли, обвивая их многометровыми щупальцами.

«Хотя существуют и другие виды крупных кальмаров, я уверен, что это именно гигантский кальмар», — уточнил зоолог Майк Веккионе из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Причина гибели морского обитателя не установлена, зоологи предполагают, что кальмар мог погибнуть от удара корабельным винтом.

Отмечается, что кальмар стал уже вторым гигантскими головоногим моллюском, которого выбросило море на пляж в ЮАР в этом году. Первый кальмар был немного меньше по размеру и достигал 3,5 метра в длину. Как отмечают учёные, отдельные особи этого вида могут достигать в длину до 13 метров.