Пекин, , 05:13 — REGNUM Китайская полиция раскрыла более 1500 дел, связанных с производством и продажей поддельных или некачественных лекарств, в первой половине этого года, при этом стоимость вовлеченных денег составила 4,78 млрд юаней (около $696 млрд), сообщает 24 августа агентство Синьхуаю.

Лекарства (сс) FraukeFeind

Как сообщило Министерство общественной безопасности КНР, за этот период полиция по всей стране раскрыла более 920 связанных с этим преступных притонов и более 380 преступных группировок.

Полицейские департаменты будут продолжать пресекать подобную преступную деятельность с большими усилиями и более эффективными мерами, чтобы обеспечить безопасность лекарств для населения, говорится в заявлении.