Гуанчжоу, Китай, 25 августа, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Южно-китайская провинция Гуандун приостановила работу школ, закрыла туристические места и ввела контроль за движением в некоторых районах в ожидании тайфуна «Ма-он», который, по прогнозам, обрушится на регион уже 25 августа, сообщает агентство Синьхуаж

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Провинциальное метеорологическое бюро прогнозирует проливные дожди во многих районах провинции Гуандун с 24 по 25 августа. China Railway Guangzhou Group также объявила о приостановке или ограничении скорости движения поездов, проходящих через регион. Чтобы обеспечить безопасность учителей и учащихся, несколько городов провинции Гуандун выпустили уведомления о приостановке занятий.

Штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи на реке Чжуцзян повысил уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с наводнениями до уровня III, что является третьим по серьезности ответом в четырехуровневой системе реагирования на чрезвычайные ситуации в Китае.