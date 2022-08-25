Лучжоу, , 04:56 — REGNUM На границе китайской провинции Сычуань и города центрального подчинения Чунцин 25 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло в 08:00 по местному времени (03:00 мск) с эпицентром в 30 километрах к северу от города Лучжоу (998 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали специалисты-сейсмологи в море восточнее острова Сахалин.

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