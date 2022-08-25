Краснодарский край, 25 августа, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Массовая драка произошла на территории гостиницы в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом 25 августа сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Александр Рунов.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Информация о конфликте поступила в дежурную часть ведомства около 17:00 мск 24 августа. Инцидент произошёл в гостинице в посёлке Лермонтово. По предварительным данным, между мужчинами, постояльцами гостиницы, возник конфликт на бытовой почве, перешедший в массовую драку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли три единицы травматического оружия, нож и охолощенный автомат Калашникова. В ходе конфликта пострадали три человека, они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. О состоянии пострадавших не сообщается.

Уточняется, что все участники массовой драки были установлены, шесть человек были задержаны и доставлены в ОМВД по Туапсинскому району для дальнейших разбирательств. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве в результате массовой драки со стрельбой пострадали семь человек.