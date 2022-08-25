Токио, , 04:30 — REGNUM На проведение намеченных на 27 сентября государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного 8 июля во время предвыборного митинга, планируется потратить порядка 250 млн иен (около $1,8 млн). Об этом 25 августа сообщает агентство Kyodo.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что правительство утвердит окончательную сумму расходов 26 августа.

Своё согласие приехать на государственные похороны Синдзо Абэ уже выразили президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, а также руководитель МОК Томас Бах. Ожидается, что на церемонии похорон политика будут присутствовать до 6400 человек.

По последним опросам общественного мнения, решение о масштабных государственных похоронах Абэ поддерживаю менее 40% граждан Японии. Также отрицательно или сдержано к этим планам относятся и некоторые оппозиционные партии.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Индии Нарендра Моди может приехать в Токио для участия в государственных похоронах бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ.

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