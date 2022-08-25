Токио, 25 августа, 2022, 04:30 — ИА Регнум. На проведение намеченных на 27 сентября государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного 8 июля во время предвыборного митинга, планируется потратить порядка 250 млн иен (около $1,8 млн). Об этом 25 августа сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Отмечается, что правительство утвердит окончательную сумму расходов 26 августа.

Своё согласие приехать на государственные похороны Синдзо Абэ уже выразили президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, а также руководитель МОК Томас Бах. Ожидается, что на церемонии похорон политика будут присутствовать до 6400 человек.

По последним опросам общественного мнения, решение о масштабных государственных похоронах Абэ поддерживают менее 40% граждан Японии. Также отрицательно или сдержанно к этим планам относятся и некоторые оппозиционные партии.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Индии Нарендра Моди может приехать в Токио для участия в государственных похоронах бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ.