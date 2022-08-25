Киев, 25 августа, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Расправой президенту Белоруссии Александру Лукашенко пригрозил депутат так называемого законодательного органа киевского террористического режима Алексей Гончаренко. Соответствующую угрозу Гончаренко опубликовал 24 августа в своём телеграм-канале.

Цитата из видео на YouTube Алексей Гончаренко в ПАСЕ

В ответ на поздравление Лукашенко жителей б. УССР с так называемым «днём независимости» Гончаренко пригрозил белорусскому лидеру повешением «на столбе» и даже назначил срок — в следующий «день независимости».

Кроме того, Гончаренко пообещал поддержать политических противников Лукашенко, а белорусскому народу принести «свободу в демократической стране».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Белоруссии Лукашенко поздравил народ б. УССР с так называемым «днём независимости» и пожелал жителям б. УССР «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».