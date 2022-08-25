Токио, 25 августа, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси прибудет в Тунис для участия в Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD), намеченной на 27–28 августа, сообщает пресс-служба японского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Сообщается, что на мероприятии Хаяси будет представлять главу японского правительства Фумио Кисиду, который отказался от поездки в связи с болезнью. На полях конференции глава МИД Японии намерен встретиться с главами ряда африканских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа глава правительства Японии Фумио Кисида заболел коронавирусной инфекцией. Уточнялось, что премьер-министр переносит болезнь в легкой форме и продолжает исполнять свои обязанности дистанционно. При этом он отменил поездку в Тунис на TICAD из-за болезни.