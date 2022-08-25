Москва, 25 августа, 2022, 04:17 — ИА Регнум. На фоне масштабного энергетического кризиса в Европейском союзе качество жизни населения его стран станет ниже, чем в России. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 25 августа сделал экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Сейчас мы можем говорить о том, что жить в России стало более комфортно и жить в России будет гораздо более спокойно и выгодно (чем в ЕС — прим. ИА REGNUM)», — сказал Колташов.

Эксперт выразил надежду, что в России будут более активно переводить экспорт своих товаров на оплату в рублях, поскольку это позитивно сказывается на качестве жизни населения.

«В конечном итоге в России будет жить выгоднее, чем в Евросоюзе. Но не надо забывать, что у нас много проблем и что санкции по нам тоже ударили. Существует много вызовов, на которые мы должны ответить, чтобы вступить в эпоху экономического процветания», — отметил экономист.