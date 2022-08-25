Хартум, , 04:09 — REGNUM Посол США в Судане Джон Годфри прибыл в Хартум для исполнения своих обязанностей, став первым за прошедшие 25 лет главой американской дипмиссии в этом государстве. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в республике.

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Отмечается, что в 1993 году США признали Судан страной — спонсором терроризма, так как в этой стране в период с 1992 по 1996 год проживал основатель террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама бин Ладен. В 1997 году Вашингтон понизил статус дипмиссии в Судане с посольского уровня до уровня поверенного в делах, а также ввел санкции против Хартума.

Уже в декабре 2019 года американские власти заявили о намерениях вновь вернуть посольство в Судан. В 2020 году суданские власти назначили Нурельдина Сатти послом в Вашингтоне. Позднее, в декабре 2020 года, США убрали Судан из перечня государств — спонсоров терроризма.