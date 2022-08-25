Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил старшим советником по переговорам на Кавказе, в чью компетенцию входят вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта, кадрового дипломата Филипа Рикера. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Филип Рикер Macedonia.usembassy.gov

Энтони Блинкен «Я назначаю… Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе. В этом качестве… сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США и ведущим переговорщиком от делегации Соединённых Штатов на Женевских международных дискуссиях в этот критический период».

По словам Блинкена, приводимым в распространённом заявлении, Соединённые Штаты «привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию нагорнокарабахского конфликта». А Рикер на своём новом посту и посредством «взаимодействия с партнёрами-единомышленниками, такими как ЕС», будет содействовать «прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном».

Госсекретарь также подчеркнул важность, «которую США придают Женевским международным дискуссиям по Грузии», что подтверждается данным назначением.

57-летний Рикер является кадровым дипломатом. В 2008–2011 годы он был послом США в Македонии, в 2019–2021 годы — исполнял обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. До июля 2022 года Рикер занимал должность временного поверенного в делах США в Великобритании.