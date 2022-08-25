Москва, , 03:58 — REGNUM Аномально жаркая погода, без осадков и с небольшой облачностью ожидается 25 августа в Москве. Об этом 24 августа сообщил Гидрометцентр России на своём сайте.

Жара в Москве. Парк Музеон Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Температура воздуха днём ожидается +32…+34 градуса, ночью станет гораздо прохладнее, столбик термометра опустится до +16 градусов. Дождей при этом не ожидается, ветер будет дуть преимущественно южный, его скорость не превысит 5-10 м/сек.

В Московской области синоптики обещают днём +30…+35 градусов, а в ночное время похолодает до +13…+16 градусов.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с 24 по 29 августа на территории города Москвы ожидается аномально жаркая погода, превышение климатической нормы может составить как минимум 6-7 градусов. Жителям и гостям города ГУ МЧС рекомендует носить одежду светлых тонов, избегать длительного пребывания на солнце и пить побольше воды.

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