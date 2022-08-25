Хельсинки, , 03:39 — REGNUM Главы министерств обороны Финляндии, Швеции и Норвегии проведут встречу в Хельсинки и обсудят расширение НАТО. Об этом сообщила пресс-служба финского минобороны.

Хельсинки

«Швеция и Норвегия являются для нас очень близкими партнерами, и вполне естественно обсуждать с ними изменения условий нашей безопасности. Предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО открывает новые возможности для углубления отношений между северными странами», — говорится в заявлении ведомства.

В заявлении отмечается, что скандинавские страны будут обсуждать вопросы укрепления военного сотрудничества, а также взаимодействие в сфере безопасности. Кроме того, Финляндия собирается приобрести американские истребители пятого поколения F-35, что также будет обсуждаться на встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа глава Госдепа США Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации со стороны Вашингтона вопроса о принятии в военный блок Финляндии и Швеции. Заявки этих скандинавских стран уже одобрили 23 из 30 членов Североатлантического альянса.