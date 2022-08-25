Красноярск, , 03:37 — REGNUM Военнослужащие горных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в ходе занятий на базе учебно-тренировочного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки», расположенном на юге Красноярского края, совершили восхождение на высоту более 2000 метров. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

«Тайна спящего Саяна». Кадр из фильма

пресс-служба ЦВО «Военные альпинисты прошли маршрут по горной и скалистой местности, отработали транспортировку раненого, повысили навыки выживания в экстремальных условиях и использования альпинистского снаряжения».

В восхождении принимали участие более 30 военнослужащих. Всем завершившим курс горной подготовки в «Ергаках» будут вручены знаки отличия «Специалист горной подготовки» 1 и 2 уровня.

Учебный Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» расположен в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 метров над уровнем моря. Он регулярно используется специальными подразделениями российской армии для совершенствования горной подготовки и получения навыков ведения боевых действий в условиях высокогорья.